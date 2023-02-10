Разработчики Philips выпустили наушники для использования во сне — Finance.ua

Разработчики Philips выпустили наушники для использования во сне Сегодня 06:49 — Технологии&Авто

Разработчики Philips выпустили наушники для использования во сне

Компания TP Vision, владеющая правами на использование бренда Philips, анонсировала выпуск наушников, специально разработанных для сна. Модель N7808 изготовлена в коллаборации с брендом Kokoon.

При разработке конструкции наушников специально учитывалась вероятность использования девайса в положении лежа — благодаря толщине 6 мм вкладыши почти не выступают из ушных раковин. К слову, толщина вкладышей в классических наушниках варьируется в пределах 20 мм.

Philips N7808 содержит сенсоры, способные отслеживать спящий режим. Таким образом звук автоматически перестает воспроизводиться, как только пользователь уснет.

Если пользователь спит в громкой среде, разработчики учли это и создали функцию белого шума, который частично снизит раздражающие звуки на фоне.

Заряда аккумулятора хватает на 10 часов работы. Специальное мобильное приложение, разработанное совместно с Kokoon, позволит пользователю отслеживать продолжительность сна, а также его фазы — быструю и глубокую. Стоит Philips N7808 от $174 — для предзаказа, в массовую продажу гаджет поступит по цене $249.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.