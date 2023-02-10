Разработчики Philips выпустили наушники для использования во сне — Finance.ua
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Разработчики Philips выпустили наушники для использования во сне

Технологии&Авто
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Разработчики Philips выпустили наушники для использования во сне
Разработчики Philips выпустили наушники для использования во сне
Компания TP Vision, владеющая правами на использование бренда Philips, анонсировала выпуск наушников, специально разработанных для сна. Модель N7808 изготовлена в коллаборации с брендом Kokoon.
При разработке конструкции наушников специально учитывалась вероятность использования девайса в положении лежа — благодаря толщине 6 мм вкладыши почти не выступают из ушных раковин. К слову, толщина вкладышей в классических наушниках варьируется в пределах 20 мм.
Разработчики Philips выпустили наушники для использования во сне
Philips N7808 содержит сенсоры, способные отслеживать спящий режим. Таким образом звук автоматически перестает воспроизводиться, как только пользователь уснет.
Если пользователь спит в громкой среде, разработчики учли это и создали функцию белого шума, который частично снизит раздражающие звуки на фоне.
Заряда аккумулятора хватает на 10 часов работы. Специальное мобильное приложение, разработанное совместно с Kokoon, позволит пользователю отслеживать продолжительность сна, а также его фазы — быструю и глубокую. Стоит Philips N7808 от $174 — для предзаказа, в массовую продажу гаджет поступит по цене $249.
По материалам:
noworries
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