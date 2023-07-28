Разработчики Apple создают новое игровое устройство — Finance.ua

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Разработчики Apple создают новое игровое устройство

Технологии&Авто
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Разработчики Apple создают новое игровое устройство
Разработчики Apple создают новое игровое устройство
Бюро патентов и товарных знаков США (USPTO) выдало Apple патент на устройство, которое может быть использовано для управления в играх на Apple TV. Об этом сообщили специалисты Patently Apple.
Патент описывает устройство, которое может работать в двух режимах. Один предназначен для управления функциями Apple TV, а второй для прохождения видеоигр. Переключение между режимами может осуществляться физически путем изменения положения некоторых деталей устройства.
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Помимо привычных кнопок для управления громкостью, перемещения по меню, подтверждения действия пульт может получить стык, аналогичный тому, который используется в контроллерах от игровых приставок. В зависимости от режима работы назначение клавиш может изменяться.
Конструкция предполагает, что устройство может складываться пополам или даже разделяться на две части. Информации о том, когда устройство может добраться до релиза, нет.
Напомним, на прошлой неделе Apple запатентовала технологию, которая позволит сворачивать смартфон iPhone в трубочку, как денежную купюру. Судя по данным в документе, патент был подан Apple еще в ноябре 2022 года, но опубликован только 13 июля. На чертежах показан сворачивающийся электронный дисплей.
По материалам:
noworries
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