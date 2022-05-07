Разработчикам из рф запретили загружать платные приложения в Google Play — Finance.ua

Разработчикам из рф запретили загружать платные приложения в Google Play

Разработчикам из рф запретили загружать платные приложения в Google Play

Компания Google запретила разработчикам из россии загружать платные приложения в Google Play. При этом также нельзя будет скачать обновления платных приложений.

Пользователи из россии не могут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play.

Однако бесплатные приложения останутся доступными в Play Store.

В то же время компания рекомендовала разработчикам, приложения которых предоставляют «критически необходимые услуги», сделать приложения полностью бесплатными.

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