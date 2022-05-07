Разработчикам из рф запретили загружать платные приложения в Google Play — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Разработчикам из рф запретили загружать платные приложения в Google Play

Сегодня 03:21Технологии&Авто
9
Разработчикам из рф запретили загружать платные приложения в Google PlayРазработчикам из рф запретили загружать платные приложения в Google Play
Компания Google запретила разработчикам из россии загружать платные приложения в Google Play. При этом также нельзя будет скачать обновления платных приложений.
Об этом сообщает пресс-служба Google.
Пользователи из россии не могут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play.
Однако бесплатные приложения останутся доступными в Play Store.
В то же время компания рекомендовала разработчикам, приложения которых предоставляют «критически необходимые услуги», сделать приложения полностью бесплатными.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.