Разработчикам из рф запретили загружать платные приложения в Google Play — Finance.ua

Разработчикам из рф запретили загружать платные приложения в Google Play
Сегодня 03:21 — Технологии&Авто Разработчикам из рф запретили загружать платные приложения в Google Play
Компания Google запретила разработчикам из россии загружать платные приложения в Google Play. При этом также нельзя будет скачать обновления платных приложений.
Пользователи из россии не могут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play.
Однако бесплатные приложения останутся доступными в Play Store.
В то же время компания рекомендовала разработчикам, приложения которых предоставляют «критически необходимые услуги», сделать приложения полностью бесплатными.
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