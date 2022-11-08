Разоблачены злоумышленники, которые несанкционированно вмешивались в работу сервиса «Электронная очередь» — Finance.ua

Разоблачены злоумышленники, которые несанкционированно вмешивались в работу сервиса «Электронная очередь» Сегодня 17:21 — Криминал

Разоблачены злоумышленники, которые несанкционированно вмешивались в работу сервиса «Электронная очередь».

Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины.

Почти с первых дней работы обособленного подразделения ГП «Документ» в Польше в сети Интернет стали появляться сообщения о возможности быстрой регистрации в электронной очереди для оформления документов за денежное вознаграждение. Департамент киберполиции Национальной полиции Украины и Государственная миграционная служба Украины совместно со следователями Печерского управления полиции ГУ Национальной полиции в г. Киеве разоблачили группу злоумышленников, которые несанкционированно вмешивались в работу электронных систем государственного учреждения по изготовлению паспортных документов.

Противоправная деятельность преступной группы, организованной 43-летней жительницей Сумской области с участием четырех своих знакомых, препятствовала гражданам Украины получать талоны в электронной очереди для оформления паспортных документов.

Фигуранты уголовного дела наладили схему регистрации в электронной очереди за вознаграждение в размере от 800 до 1500 грн.

Полицией задокументировано, что преступная схема функционировала с июня 2022 года, и за это время более 150 граждан Украины воспользовались услугами злоумышленников. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, совершенных во время действия военного положения) Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленникам может грозить до 15 лет лишения свободы.

Решается вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы. Процессуальное управление ведет Печерская окружная прокуратура.

Как уберечься

Государственная миграционная служба Украины отмечает, что регистрация в электронной очереди бесплатна, и призывает не пользоваться услугами мошенников.

Все факты несанкционированного вмешательства в работу электронных систем ГМС документируются и направляются в компетентные правоохранительные органы Украины для принятия соответствующих мер реагирования.

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