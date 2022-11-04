Разоблачена схема продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи — Finance.ua

Разоблачена схема продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи Сегодня 20:20 — Криминал

Разоблачена схема продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи, gp.gov.ua

Сотрудники Офиса Генерального прокурора разоблачили схему продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи, на сумму более 1,6 млн грн.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора гражданин Украины уведомлен о подозрении по факту незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый наладил схему продаж автомобилей, ввезенных на территорию Украины в виде гуманитарной помощи для нужд Вооруженных Сил Украины.

С этой целью в мессенджере Telegram и на сайте OLX он создал группу с объявлениями об ассортименте и продаже автомобилей.

По результатам санкционированных обысков помещений автосалона, которые он использовал для продажи, изъяты семь внедорожников, а также документация, свидетельствующая об их ввозе на территорию Украины в виде гуманитарной помощи.

Общая стоимость изъятых автомобилей составляет более 1,6 млн грн.

Досудебное расследование проводится детективами Бюро экономической безопасности Украины.

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