Разоблачена масштабная схема незаконного изготовления водительских удостоверений и техпаспортов — Finance.ua

Разоблачена масштабная схема незаконного изготовления водительских удостоверений и техпаспортов Сегодня 04:53 — Технологии&Авто

Разоблачена масштабная схема незаконного изготовления водительских удостоверений и техпаспортов

Сотрудники Департамента внутренней безопасности и следователи ГСУ Нацполиции на противоправной деятельности разоблачили группу лиц, которая на заказ производила фальшивые документы государственных органов. Правоохранители выяснили, что среди участников группы есть двое бывших сотрудников полиции.

Об этом сообщает пресс-центр МВД

Как выяснилось, жители Киева, Киевщины и Хмельницкой области наладили изготовление фальшивых документов, в том числе и с голографическими элементами и гербовыми печатями, которые выдаются органами исполнительной власти.

Среди подделанных злоумышленниками документов — водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств и другие документы.

Клиентов преступная группа подыскивала через Интернет, работали только по полной предоплате. После выполнения «заказа» сообщники отправляли фальшивые документы почтовыми отправлениями, а полученную прибыль делили между собой.

Правоохранители провели обыски и изъяли поддельные документы, деньги, штампы и печати, мобильные телефоны, черновые записи.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.