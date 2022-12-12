Разминирование Украины: США готовы выделить $94 миллиона, Канада — $15 миллионов Сегодня 10:15 — Казна и Политика

На помощь в разминировании Украины государства-партнеры готовы выделить значительные суммы.

Об этом шла речь во время донорской конференции в Швейцарии, которая была организована на базе Женевского международного центра по гуманитарному разминированию, рассказала заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян.

«Вопрос разминирования Украины беспокоит не только нас, но и многих наших партнеров за рубежом, многие из них готовы нам помогать. В целях координации усилий донорских организаций и правительств стран мы организовали донорскую конференцию на базе Женевского центра по вопросам гуманитарного разминирования в Швейцарии, где мы могли подробно проинформировать, что происходит в Украине, какие наши прогнозы по разминированию, какие вызовы и с чем мы сталкиваемся», — сообщила она.

В конференции приняли участие около сорока международных партнеров и представителей правительств стран.

«С делегацией США обсудили развитие учебного центра по разминированию, дополнительную финансовую помощь на оборудование для наших подразделений. Бюджет утвержден в рамках пока 94 млн долл. на следующий год. В рамках этого бюджета Национальная полиция получила 2 разминировочные машины, с января начнется имплементация этого бюджета», — сказала Акопян.

«С Канадой мы договорились о 15 млн долл. на разминирование Украины. Речь идет о закупке специализированного оборудования для ГСЧС — это защитные костюмы для пиротехников, общее развитие способностей наших подразделений в этой сфере, в т. ч. закупка разминочных машин. С Канадой мы также говорим об увеличении бюджета и ожидаем в ближайшее время положительного результата», — добавила заместитель министра.

Кроме того, японское правительство согласовало программу, которая предусматривает предоставление в течение следующего года техники и оборудования для нужд ГСЧС на 15 млн долл., добавила Акопян.

«С правительством Японии сотрудничаем через платформу развития ООН. 5 млн долл. через эту платформу будут нацелены на закупку техники для разминирования Киевской области. Также мы договорились, что наши подразделения пройдут обучение в Камбодже, где японское правительство вложило огромные деньги в разминирование, в январе наши пиротехники начнут там обучение», — отметила замминистра.

Помочь с разминированием территории Украины также согласились Германия, Великобритания, Хорватия, Швейцария, Нидерланды и ЕС.

«Каждый из этих партнеров задекларировал конкретную сумму пособия на следующий год», — сообщила Акопян.

Она выразила надежду, что в следующем году благодаря международной помощи разминирование будет проходить более интенсивно.

Укрінформ По материалам:

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