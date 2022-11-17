Размер криптовалютных потерь инвесторов достиг исторического максимума — Finance.ua

Размер криптовалютных потерь инвесторов достиг исторического максимума Сегодня 02:24 — Финтех и Карты

Размер криптовалютных потерь инвесторов достиг исторического максимума

Согласно данным аналитиков Glassnode, коэффициент потерянной прибыли (SOPR) достиг исторического максимума последних двух лет. Это вызвано падением стоимости цифровых активов, сопровождающимся паническими настроениями среди участников криптовалютного сообщества.

Коэффициент SOPR, используемый для анализа рыночных циклов биткоина, помогает выявлять периоды, когда долгосрочные инвесторы продают BTC себе в убыток или, наоборот, фиксируют прибыльные позиции.

Читайте также Криптовалютный эксперт спрогнозировал обвал Bitcoin

Сейчас индикатор SOPR составляет 0.9847 — это означает, что инвесторы фиксируют убытки (если индикатор равен 1 — инвесторы продают Bitcoin без убытков, если больше 1 — с прибылью). В прошлый раз индикатор SOPR был на таком же уровне в марте 2020 года, когда цена Bitcoin упала до $3782 из-за COVID-19. Уже в ноябре 2021 года флагманская криптовалюта достигла исторического максимума в $69 000. Поэтому, как считают аналитики, следует ожидать достижения новых максимумов уже в скором времени.

По словам представителей криптоаналитической фирмы TradingShot, если BTC сохранит свои позиции в течение следующей недели, инвесторам следует ожидать сильного роста в 2023 году. Как показал фрактальный анализ TradingShot, уровень поддержки BTC составляет $16 628, если флагманской криптовалюте удастся удержаться на этой отметке, возможен рост до $95 000.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.