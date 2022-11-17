Размер криптовалютных потерь инвесторов достиг исторического максимума — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Размер криптовалютных потерь инвесторов достиг исторического максимума

Финтех и Карты
3
Размер криптовалютных потерь инвесторов достиг исторического максимума
Размер криптовалютных потерь инвесторов достиг исторического максимума
Согласно данным аналитиков Glassnode, коэффициент потерянной прибыли (SOPR) достиг исторического максимума последних двух лет. Это вызвано падением стоимости цифровых активов, сопровождающимся паническими настроениями среди участников криптовалютного сообщества.
Коэффициент SOPR, используемый для анализа рыночных циклов биткоина, помогает выявлять периоды, когда долгосрочные инвесторы продают BTC себе в убыток или, наоборот, фиксируют прибыльные позиции.
Читайте также
Сейчас индикатор SOPR составляет 0.9847 — это означает, что инвесторы фиксируют убытки (если индикатор равен 1 — инвесторы продают Bitcoin без убытков, если больше 1 — с прибылью). В прошлый раз индикатор SOPR был на таком же уровне в марте 2020 года, когда цена Bitcoin упала до $3782 из-за COVID-19. Уже в ноябре 2021 года флагманская криптовалюта достигла исторического максимума в $69 000. Поэтому, как считают аналитики, следует ожидать достижения новых максимумов уже в скором времени.
Размер криптовалютных потерь инвесторов достиг исторического максимума
По словам представителей криптоаналитической фирмы TradingShot, если BTC сохранит свои позиции в течение следующей недели, инвесторам следует ожидать сильного роста в 2023 году. Как показал фрактальный анализ TradingShot, уровень поддержки BTC составляет $16 628, если флагманской криптовалюте удастся удержаться на этой отметке, возможен рост до $95 000.
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.