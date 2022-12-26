Разблокировка портов увеличит объемы валютных поступлений и налогов в бюджет, — Рыженков Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Разблокировка работы черноморских портов и восстановление логистики станет главным оптимистическим фактором для экономики Украины в 2023 году, поскольку станет толчком к ее активному развитию. Поэтому на пользу Украине — возобновить работу портов еще до окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора группы «Метинвест» Юрия Рыженкова в интервью НВ

«Восстановление работы черноморских портов еще до победы в войне позволит всему украинскому бизнесу увеличивать мощности производства, наращивать объемы экспорта сырья и металлопродукции. Это приведет к значительному росту украинского экспорта, валютных поступлений в страну и налогов в бюджет», — пояснил Рыженков.

Он также напомнил, что до войны именно горно-металлургический комплекс обеспечивал поступление валюты в страну, благодаря чему курс гривны сохранял стабильность.

«Основу сильной национальной валюты и положительного торгового баланса страны формировал именно ГМК. Поэтому решение вопроса экспорта для отрасли крайне важно для страны», — резюмировал Рыженков.

Напомним, ранее руководители трех морских портов — «Южный», «ТИС-Уголь» и «ТИС-Руда» — попросили президента распространить разблокировать морские порты и расширить действие «зернового коридора» на металлопродукцию.

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