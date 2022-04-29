Райффайзен Банк вернул в Украину первые 150 миллионов наличных денег, которые обменяли в ЕС — Finance.ua
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Райффайзен Банк вернул в Украину первые 150 миллионов наличных денег, которые обменяли в ЕС

Сегодня 11:35Фондовый рынок
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Райффайзен Банк инкассировал в Украине наличные деньги на сумму почти 150 миллионов, которую обменяли украинские переселенцы в ЕС.
Об этом говорится в пресс-релизе финучреждения.
Там отметили, что эти банкноты будут снова использоваться для внутреннего наличного обращения в стране.
Услуга обмена гривневых наличных за рубежом доступна сейчас для временно перемещенных украинцев. Эта услуга Райффайзен Банка осуществляется в банках Австрии, Словакии, Венгрии и Чехии.

Если нужно снять наличные деньги: простые советы

По материалам: Економічна Правда
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