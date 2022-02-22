Райффайзен Банк получил самую высокую оценку надежности в рейтинге YouControl — Finance.ua

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Райффайзен Банк получил самую высокую оценку надежности в рейтинге YouControl

Вчера 15:33 — Личные финансы

Райффайзен Банк вновь отмечен как самый надежный банк — в этот раз с наивысшей оценкой «А» он вошел в ТОП-12 самых надежных банков Украины, составленный компанией YouControl по итогам работы финучреждений в 4 квартале 2021 года.

Аналитики компании составили этот рейтинг на основе инструмента FinScore, который помогает оценить финансовую надежность банков. Этот индекс базируется на 25 индикаторах, среди которых нормативы НБУ и финансовые коэффициенты, которые комплексно отображают состояние ликвидности, достаточности капитала, рентабельности, а также кредитных, инвестиционных и валютных рисков банка.

Самую высокую оценку надежности в рейтинге компании YouControl Райф получает каждый раз с момента начала этого ранжирования (1 кв 2018 года).

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