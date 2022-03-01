Райффайзен Банк обращается в торговые сети с призывом принимать платежные карты к оплате — Finance.ua

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Райффайзен Банк обращается в торговые сети с призывом принимать платежные карты к оплате

Райффайзен Банк сообщает о стабильной работе всех систем и сервисов.

В том числе сеть POS-терминалов Райфа работает в обычном режиме, причитающиеся по безналичным расчетам средства перечисляются торгово-сервисным точкам без задержек, по обычным регламентам.

В настоящее время нет никаких оснований отказывать покупателям в проведении безналичных расчетов. Оплата картой остается удобным, безопасным и доступным способом расчетов. Она помогает нашим с вами клиентам купить самое необходимое, без дополнительного риска для жизни. В нынешнее сложное для всех время это очень важно.

Сейчас, как никогда, наша работа должна быть сплоченной. Банковская система и Национальный банк Украины успешно обеспечивают финансовую устойчивость в стране.

Надеемся на успешное сотрудничество с торговыми сетями и направление использования POS-терминалов для проведения расчетов.

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