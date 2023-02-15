Растрата более 200 миллионов в «Укргазбанке»: НАБУ объявило еще 10 подозрений — Finance.ua

Растрата более 200 миллионов в «Укргазбанке»: НАБУ объявило еще 10 подозрений Сегодня 14:30 — Криминал

Детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП сообщили о подозрении «еще 10 участникам организованной группы, возглавляемой экс-председателем правления АБ „Укргазбанк“, которые незаконно вывели из финансового учреждения 206 млн грн».

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

«По версии следствия, работники банка именно с этими лицами, которые якобы будучи «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов, обеспечили заключение договоров для получения от банка «вознаграждения».

Кроме того, выяснилось, что большинство из этих субъектов (физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица) были зарегистрированы исключительно для участия в приведенной схеме и после получения средств прекращали свою деятельность", — говорится в сообщении.

Действия девяти человек квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины, а еще одной подозреваемой — по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

САП уточняет, что пятеро из этих лиц находятся за границей, поэтому о подозрении их поставили в известность в порядке ст. 278, ст. 135 УПК РФ.

«На сегодняшний день общее количество участников схемы составляет 15 человек, среди которых и экс-председатель правления «Укргазбанка».

Как уже сообщалось, руководство банка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, использовали ее для хищения денежных средств.

Следствием установлено, что на протяжении 2014-2019 годов по этой схеме 52 таким агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн гривен", — добавили в САП.

Досудебное расследование продолжается.

УНІАН По материалам:

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