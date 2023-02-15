Растрата более 200 миллионов в «Укргазбанке»: НАБУ объявило еще 10 подозрений — Finance.ua
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Растрата более 200 миллионов в «Укргазбанке»: НАБУ объявило еще 10 подозрений

Криминал
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Детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП сообщили о подозрении «еще 10 участникам организованной группы, возглавляемой экс-председателем правления АБ „Укргазбанк“, которые незаконно вывели из финансового учреждения 206 млн грн».
Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.
«По версии следствия, работники банка именно с этими лицами, которые якобы будучи «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов, обеспечили заключение договоров для получения от банка «вознаграждения».
Кроме того, выяснилось, что большинство из этих субъектов (физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица) были зарегистрированы исключительно для участия в приведенной схеме и после получения средств прекращали свою деятельность", — говорится в сообщении.
Действия девяти человек квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины, а еще одной подозреваемой — по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.
САП уточняет, что пятеро из этих лиц находятся за границей, поэтому о подозрении их поставили в известность в порядке ст. 278, ст. 135 УПК РФ.
«На сегодняшний день общее количество участников схемы составляет 15 человек, среди которых и экс-председатель правления «Укргазбанка».
Как уже сообщалось, руководство банка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, использовали ее для хищения денежных средств.
Следствием установлено, что на протяжении 2014-2019 годов по этой схеме 52 таким агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн гривен", — добавили в САП.
Досудебное расследование продолжается.
По материалам:
УНІАН
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