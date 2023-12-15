Растрата 18 млн гривен средств завода «Антонов»: дело направлено в суд — Finance.ua

Растрата 18 млн гривен средств завода «Антонов»: дело направлено в суд Сегодня 15:34 — Фондовый рынок

14 декабря прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора по правовым вопросам ГП «Антонов» и бывшего директора адвокатского объединения, которых уличили растрате и пособничестве в растрате более 18 млн грн средств госпредприятия, а также составлении заведомо ложных официальных документов.

Об этом сообщил САП.

В рамках следствия установлено, что в июле 2018 года адвокатское объединение в рамках договора о предоставлении юридических услуг обязалось предоставить услуги ГП «Антонов» по ​​взысканию задолженности по АО «Брокбизнесбанк» по депозитному договору, общий объем которого составлял более 347 млн ​​грн. В декабре 2018 года ГП «Антонов» от АО «Брокбизнесбанк» в качестве частичного взыскания задолженности передано нежилое здание в Киеве стоимостью более 120 млн грн.

Согласно заключенному договору и дополнительному соглашению к нему, вознаграждение адвокатов за предоставленные юридические услуги должно составлять 5% от стоимости переданного, однако не реализованного имущества.

Однако директор по правовым вопросам ГП «Антонов», находясь в сговоре и при помощи директора адвокатского объединения, согласовал оплату предоставленных адвокатским объединением услуг в безосновательно завышенном размере — почти 10% от оценочной стоимости здания (переплата около 7 млн ​​грн).

В мае 2021 года во исполнение Законов Украины и Распоряжения Кабинета Министров Украины нежилое здание передано в сферу управления одного из госучреждений по рыночной стоимости свыше 212 млн грн. На указанную сумму были списаны долговые обязательства ГП «Антонов» перед государством.

В дальнейшем директор по правовым вопросам ГП «Антонов» при пособничестве директора адвокатского объединения безосновательно принял выполнение юридических услуг и предоставил разрешение на дополнительное перечисление денежных средств государственного предприятия в пользу юридической фирмы якобы за выполнение договора о предоставлении юридических услуг в результате передачи в сферу управления одного из государственных учреждений здания по рыночной стоимости свыше 212 млн грн.

Указанные действия лиц привели к повторной растрате материальных ресурсов ГП «Антонов» на сумму свыше 11 млн грн. При этом адвокатское объединение к передаче здания от ГП «Антонов» в другое государственное учреждение и списание долговых обязательств ГП «Антонов» перед государством никакого отношения не имело, а указанный вопрос вообще не охватывался договором о предоставлении юридических услуг.

В результате преступные действия лиц привели к нанесению госпредприятию более 18 млн грн убытков.

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