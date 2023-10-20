Растрата 10,3 млн грн: ВАКС назначил чиновнику «Винницаоблводоканала» залог в двести тысяч гривен — Finance.ua

Растрата 10,3 млн грн: ВАКС назначил чиновнику «Винницаоблводоканала» залог в двести тысяч гривен
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения начальнице отдела капитального строительства коммунального предприятия «Винницаоблводоканал» Людмиле Григорук в виде залога в размере 214 720 грн. Также она должна носить электронный браслет.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
«Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 214 720 грн», — говорится в сообщении.
Следователь судья ВАКС, при участии прокурора САП, избрал меру пресечения начальнице отдела капитального строительства коммунального предприятия «Винницаоблводоканал», которая совместно с бывшим руководителем предприятия подозревается в растрате бюджетных средств, выделенных на проведение реконструкции объектов механической очистки очистных сооружений канализации Винницы.
На Людмилу Григорук судом также возложены следующие процессуальные обязанности:
· прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
· не выезжать из Винницы без разрешения детектива, прокурора или суда;
· сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
· воздержаться от общения с другим подозреваемыми по делу и свидетелями;
· сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
· носить электронный браслет.
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