Расторжение трудового договора: что нового — Finance.ua

Расторжение трудового договора: что нового Сегодня 17:12 — Личные финансы

Законодатель добавил несколько новых оснований для прекращения трудовых отношений. Согласно Закону Украины № 2352-IX, такими основаниями являются:

смерть работодателя;

смерть работника, признание его судом безвестно отсутствующим или оглашение умершим;

отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев подряд. В случае прекращения трудовых отношений по этому основанию обязательным условием должно быть: фактическое отсутствие работника на рабочем месте более 4 месяцев подряд;

отсутствие информации у работодателя о причинах такого отсутствия более 4 месяцев. При этом не имеет значения, является ли такое отсутствие уважительным или нет.

Также отметим несколько аспектов по расторжению трудового договора по инициативе работодателя. В частности, законодательство регулирует ситуацию, при которой работодатель не может обеспечить работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя в результате боевых действий.

Важным условием расторжения трудового договора по этому основанию является обоснованное доказательство работодателем невозможности дальнейшего сотрудничества с работником вследствие уничтожения средств производства или имущества работодателя вследствие боевых действий.

В случае увольнения работника по этому основанию работодатель наделяется правом на повторное принятие такого работника, если работа предприятия возобновится. Работодатель обязан сообщить работнику об увольнении не менее чем за 10 календарных дней (Закон Украины № 2352-IX).

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