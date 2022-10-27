Расторжение договора аренды земельного участка на основании смены владельца земли — Finance.ua

Расторжение договора аренды земельного участка на основании смены владельца земли Сегодня 20:04 — Аграрный рынок

Наследование — это переход прав и обязанностей от умершего физического лица к другим лицам. В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся в результате его смерти.

Право собственности на земельный участок в порядке наследования переходит на общие основания с сохранением его целевого назначения.

Согласно действующему законодательству, смена владельца земельного участка не является основанием для прекращения договора аренды земли. До истечения срока аренды новый собственник не имеет права в одностороннем порядке расторгнуть договор, кроме случая, когда в договоре аренды не прописано, что смерть арендодателя является основанием прекращения действия договора.

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О расторжении договора аренды земельного участка по причине смены собственника земли рассказали специалисты Александрийского местного центра по предоставлению безвозмездной вторичной правовой помощи.

Лицо, которое получило право собственности на земельный участок, находящийся в аренде, в течение одного месяца со дня государственной регистрации права собственности на него обязано уведомить об этом арендатора.

Уведомление должно содержать:

кадастровый номер, месторасположение и площадь земельного участка;

фамилию, имя, отчество нового владельца;

адрес места жительства нового владельца;

платежные реквизиты, если договором предусмотрена оплата за пользование земельным участком в денежной форме.

Уведомление отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается ему лично под расписку.

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Унаследовав земельный участок, наследник принимает на себя не только право собственности на него, но и права и обязанности, возникшие у наследодателя по договору.

После переоформления права собственности на земельный участок наследник может внести изменения в действующий договор аренды. Для изменения договора новый владелец земли должен предоставить арендатору копию свидетельства о праве на наследство, копию документов, удостоверяющих личность нового собственника земельного участка, копию государственного акта или выписку из Государственного земельного кадастра, копию выписки из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о государственной регистрации права собственности.

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Переход права собственности на арендованный земельный участок к другому лицу (в том числе в порядке наследования), реорганизация юридического лица-арендатора не является основанием для изменения условий или прекращения договора, если иное не предусмотрено договором аренды земли.

Определены два пути досрочного расторжения договора аренды земли:

По соглашению сторон:

В случае расторжения договора аренды земли по инициативе арендатора арендодатель имеет право на получение арендной платы на землях сельскохозяйственного назначения за шесть месяцев, а на землях несельскохозяйственного назначения за год, если в течение указанного периода не поступило предложений от других лиц на заключение договора аренды этого же земельного участка на тех же условиях, за исключением случаев, когда расторжение договора было обусловлено неисполнением или ненадлежащим исполнением арендодателем договорных обязательств.

В случае расторжения договора аренды земли по согласованию сторон каждая сторона имеет право требовать у другой стороны возмещение понесенный убытков в соответствии с законом.

По решению суда:

неисполнение сторонами обязанностей, предусмотренных статьями 24 и 25 Закона Украины «Об аренде земли»;

неисполнение сторонами обязанностей, предусмотренных условиями договора;

в случае случайного уничтожения или повреждения объекта аренды, существенно препятствующего предусмотренному договором использованию земельного участка;

на основаниях, определенных Земельным кодексом Украины и другими законами Украины.

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