Расширьте горизонты своего блога – станьте участником премии Fin Blogger Award 2023 и получите $5 тыс. на продвижение — Finance.ua
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Расширьте горизонты своего блога – станьте участником премии Fin Blogger Award 2023 и получите $5 тыс. на продвижение

Личные финансы
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Расширьте горизонты своего блога – станьте участником премии Fin Blogger Award 2023 и получите $5 тыс. на продвижение
Расширьте горизонты своего блога – станьте участником премии Fin Blogger Award 2023 и получите $5 тыс. на продвижение
Fin Blogger Award — премия, которая определит лучшие финансовые блоги Украины. Конкурс проводится впервые в этом году. «Биржевой университет» и «Минфин» приглашают всех заинтересованных блогеров из ниши финансов принять участие в конкурсе и стать участником премии. Заявки принимаются до 14 мая.
Цель Fin Blogger Award — поощрить и поддержать экспертов, создающих контент, направленный на развитие финансовой грамотности украинцев и общества в целом. Участие в премии — это возможность для каждого:
  • еще громче заявить о себе как об эксперте в области финансов;
  • вдохновиться на создание нового, интересного и информативного контента;
  • познакомиться со специалистами известных финансовых компаний, инвестиционных фондов, банков
Принять участие в конкурсе можно по следующим номинациям:
  • Лучший YouTube-канал
  • Лучший экспертный инстаблог
  • Лучший Telegram-канал об инвестициях
  • Самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер
  • Развитие финансовой грамотности детей
  • Будущий лидер финансового блогинга (грант $5 тыс. на развитие и продвижение страницы)
Основные требования для участия в конкурсе:
  • блог на финансовую тематику с аудиторией более 2000 подписчиков;
  • инновационность и креативность популяризации денежной грамотности.
Один эксперт/блогер может участвовать в конкурсе по нескольким номинациям.
Участников номинаций выбирает команда квалифицированного жюри. Победителем в каждой номинации станет участник, который получит наибольшее количество баллов, которое определяется украинцами на странице конкурса.
  • Независимое жюри проведет оценку кандидатов по критериям: качество контента, количество и привлечение аудитории, оригинальность и актуальность тем, наличие инфопродукта. Жюри выставляет оценки от 1 до 10 претендентам в каждой категории.
  • На сайте конкурса Fin Blogger Award с 15 по 30 мая будет проходить голосование всех желающих. Победителя номинации определят в зависимости от количества голосов, полученных каждым экспертом и блогером.
Победители получат награды и возможность увеличить свою аудиторию в сфере финансов. Лучший в номинации «Будущий лидер финансового блогинга» также получит $5 тыс. на развитие и продвижение своего финансового блога.
Для участия следует заполнить заявку в Google-форме по ссылке. Награждение победителей состоится 2 июня в Киеве.
По материалам:
Finance.ua
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