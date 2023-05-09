Расширьте горизонты своего блога – станьте участником премии Fin Blogger Award 2023 и получите $5 тыс. на продвижение — Finance.ua

Расширьте горизонты своего блога – станьте участником премии Fin Blogger Award 2023 и получите $5 тыс. на продвижение Сегодня 14:20 — Личные финансы

Расширьте горизонты своего блога – станьте участником премии Fin Blogger Award 2023 и получите $5 тыс. на продвижение

Fin Blogger Award — премия, которая определит лучшие финансовые блоги Украины. Конкурс проводится впервые в этом году. «Биржевой университет» и «Минфин» приглашают всех заинтересованных блогеров из ниши финансов принять участие в конкурсе и стать участником премии. Заявки принимаются до 14 мая.

Цель Fin Blogger Award — поощрить и поддержать экспертов, создающих контент, направленный на развитие финансовой грамотности украинцев и общества в целом. Участие в премии — это возможность для каждого:

еще громче заявить о себе как об эксперте в области финансов;

вдохновиться на создание нового, интересного и информативного контента;

познакомиться со специалистами известных финансовых компаний, инвестиционных фондов, банков

Принять участие в конкурсе можно по следующим номинациям:

Лучший YouTube-канал

Лучший экспертный инстаблог

Лучший Telegram-канал об инвестициях

Самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер

Развитие финансовой грамотности детей

Будущий лидер финансового блогинга (грант $5 тыс. на развитие и продвижение страницы)

Основные требования для участия в конкурсе:

блог на финансовую тематику с аудиторией более 2000 подписчиков;

инновационность и креативность популяризации денежной грамотности.

Один эксперт/блогер может участвовать в конкурсе по нескольким номинациям.

Участников номинаций выбирает команда квалифицированного жюри. Победителем в каждой номинации станет участник, который получит наибольшее количество баллов, которое определяется украинцами на странице конкурса.

Независимое жюри проведет оценку кандидатов по критериям: качество контента, количество и привлечение аудитории, оригинальность и актуальность тем, наличие инфопродукта. Жюри выставляет оценки от 1 до 10 претендентам в каждой категории.

На сайте конкурса Fin Blogger Award с 15 по 30 мая будет проходить голосование всех желающих. Победителя номинации определят в зависимости от количества голосов, полученных каждым экспертом и блогером.

Победители получат награды и возможность увеличить свою аудиторию в сфере финансов. Лучший в номинации «Будущий лидер финансового блогинга» также получит $5 тыс. на развитие и продвижение своего финансового блога.

2 июня в Киеве. Для участия следует заполнить заявку в Google-форме по ссылке . Награждение победителей состоитсяв Киеве.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.