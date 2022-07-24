Рассекречена дата презентации новых складных смартфонов Samsung — Finance.ua
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Рассекречена дата презентации новых складных смартфонов Samsung

Фондовый рынок
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Рассекречена дата презентации новых складных смартфонов Samsung
В сеть вытек слайд из рекламных материалов Samsung. Благодаря этому мы узнали о дате очередного мероприятия Galaxy Unpacked. Там должны представить новые смартфоны Z Fold 4, Z Flip 4 и другие устройства.
Информацию опубликовал известный инсайдер Эван Блас (Evan Blass). Он утверждает, что Samsung проведет Galaxy Unpacked 10 августа 2022 года. Именно тогда мы наверняка увидим Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, а также часы Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro.
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На постере мы видим размытый силуэт смартфона-раскладушки Galaxy Z Flip 4. Выглядит все это, надо признать, не очень качественно. Остается надеяться, что это не фейк.
По материалам:
itechua
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