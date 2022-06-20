Рассчитывали на 14 млн га, засеяно 13,5 млн га — замминистра — Finance.ua
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Рассчитывали на 14 млн га, засеяно 13,5 млн га — замминистра

Сегодня 21:38Аграрный рынок
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По результатам весенней посевной кампании удалось засеять около 13,5 млн гектаров. Не удалось провести посевную в Луганской и Донецкой областях, а также в оккупированных южных областях.
Об этом сообщает Маркиян Дмитрасевич, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины.
По словам чиновника, учитывая нынешние обстоятельства, примерно такую цифру и предполагали, хотя по более оптимистическому прогнозу надеялись на 14 млн га.
«Мы надеемся получить около 60 млн тонн зерновых и масличных культур вместе. Это где-то чуть больше половины того, что мы собрали в прошлом году», — отметил замминистра.
Маркиян Дмитрасевич затронул также тему хранения прогнозируемого объема урожая.
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Мы понимаем, что до конца осени проблема хранения может стоять очень остро. До начала полномасштабного российского вторжения в нашем распоряжении было складского хранения на 75 млн т. Те складские мощности, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях, мы оцениваем в 10 млн т. Остальные были либо повреждены, либо уничтожены", — рассказал он.
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И добавил, что ввиду всех обстоятельств дефицит мощностей для хранения до конца октября может составлять от 10 до 15 млн т хранения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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