Распространенные трюки мошенников в Европе: как не стать «главной мишенью» (опрос) — Finance.ua

Распространенные трюки мошенников в Европе: как не стать «главной мишенью» (опрос) Сегодня 16:39 — Мир

Туристы часто становятся мишенью для мошенников и карманников, поскольку они могут быть менее осведомлены о своем окружении.

Об этом пишет express

Хотя бывает трудно избежать карманников, к счастью, есть несколько вещей, которые туристы могут сделать, чтобы снизить риск стать мишенью.

Кейт Фицпатрик, эксперт по безопасности путешествий World Travel Protection, поделилась своими главными советами для британских туристов.

Распространенное мошенничество, которое используется для кражи у туристов, это «Добрый самарянин», где кто-то притворяется, что предлагает руку помощи.

Кейт сказала: «Остерегайтесь, казалось бы, альтруистических людей, которые хотят отвлечь вас, пока их сообщники пользуются возможностью своровать ваши вещи. Бдительность — ваша лучшая защита».

Некоторые мошенники работают парами или группами и могут предложить помощь туристам, чтобы отвлечь их внимание, пока сообщник ворует у них.

Карманники были сняты на видео, когда притворялись, что помогают туристам на вокзалах, или предлагали показать дорогу, чтобы украсть у них.

Хвастовство предметами роскоши может сделать вас главной мишенью. Преступники работают вместе, следят за каждым вашим шагом в ожидании идеального момента для удара. Будьте осторожны даже в, казалось бы, безвредных ситуациях.

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