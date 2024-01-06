Распространенные трюки мошенников в Европе: как не стать «главной мишенью» (опрос) — Finance.ua
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Распространенные трюки мошенников в Европе: как не стать «главной мишенью» (опрос)

Мир
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Туристы часто становятся мишенью для мошенников и карманников, поскольку они могут быть менее осведомлены о своем окружении.
Об этом пишет express.
Хотя бывает трудно избежать карманников, к счастью, есть несколько вещей, которые туристы могут сделать, чтобы снизить риск стать мишенью.
Пожалуйста, пройдите опрос: Становились ли вы жертвой мошенников?
Кейт Фицпатрик, эксперт по безопасности путешествий World Travel Protection, поделилась своими главными советами для британских туристов.
Распространенное мошенничество, которое используется для кражи у туристов, это «Добрый самарянин», где кто-то притворяется, что предлагает руку помощи.
Кейт сказала: «Остерегайтесь, казалось бы, альтруистических людей, которые хотят отвлечь вас, пока их сообщники пользуются возможностью своровать ваши вещи. Бдительность — ваша лучшая защита».

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Некоторые мошенники работают парами или группами и могут предложить помощь туристам, чтобы отвлечь их внимание, пока сообщник ворует у них.
Карманники были сняты на видео, когда притворялись, что помогают туристам на вокзалах, или предлагали показать дорогу, чтобы украсть у них.
Хвастовство предметами роскоши может сделать вас главной мишенью. Преступники работают вместе, следят за каждым вашим шагом в ожидании идеального момента для удара. Будьте осторожны даже в, казалось бы, безвредных ситуациях.

Телефонные мошенничества в 2023 году

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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