Распродажа PKP Intercity: польский перевозчик предлагает миллион билетов от 9 злотых — Finance.ua

Распродажа PKP Intercity: польский перевозчик предлагает миллион билетов от 9 злотых
PKP Intercity, польский железнодорожный перевозчик, сделал заявление о продаже 1 миллиона билетов по очень низким ценам.
На короткие расстояния билеты можно приобрести через систему бронирования за 9 злотых. Дешевые билеты доступны на рейсы из приграничных с Украиной городов — Перемышля, Медыки, Люблина, Хелма и других.
Условия распродажи:
- количество акционных билетов — 1 миллион;
- продлится до 1 ноября;
- распространяется на рейсы внутри Польши.
Следует заметить, что билеты по акционным ценам доступны на разных этапах продаж — после старта продаж, за несколько дней до путешествия и даже в день путешествия.
Предложение включает путешествие первым классом — благодаря этому путешествия высшего стандарта стали доступнее.
Акция также сочетается с установленными законом скидками, так что студенты, пенсионеры и ученики путешествуют еще дешевле, самые низкие цены будут соответственно для отдельных групп:
- студенты (скидка 51%) — от 9,31 злотых в поездах категорий TLK и IC и от 24 злотых в поездах категорий EIC и EIP;
- пенсионеры и студенты (скидка 37%): от почти 12 злотых в поездах категорий TLK и IC и от 30,87 злотых в категориях EIC и EIP.
Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей
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