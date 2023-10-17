Распродажа PKP Intercity: польский перевозчик предлагает миллион билетов от 9 злотых — Finance.ua

Распродажа PKP Intercity: польский перевозчик предлагает миллион билетов от 9 злотых Сегодня 16:47 — Личные финансы

Распродажа PKP Intercity: польский перевозчик предлагает миллион билетов от 9 злотых

PKP Intercity, польский железнодорожный перевозчик, сделал заявление о продаже 1 миллиона билетов по очень низким ценам.

На короткие расстояния билеты можно приобрести через систему бронирования за 9 злотых. Дешевые билеты доступны на рейсы из приграничных с Украиной городов — Перемышля, Медыки, Люблина, Хелма и других.

Условия распродажи:

количество акционных билетов — 1 миллион;

продлится до 1 ноября;

распространяется на рейсы внутри Польши.

Следует заметить, что билеты по акционным ценам доступны на разных этапах продаж — после старта продаж, за несколько дней до путешествия и даже в день путешествия.

Предложение включает путешествие первым классом — благодаря этому путешествия высшего стандарта стали доступнее.

Акция также сочетается с установленными законом скидками, так что студенты, пенсионеры и ученики путешествуют еще дешевле, самые низкие цены будут соответственно для отдельных групп:

студенты (скидка 51%) — от 9,31 злотых в поездах категорий TLK и IC и от 24 злотых в поездах категорий EIC и EIP;

пенсионеры и студенты (скидка 37%): от почти 12 злотых в поездах категорий TLK и IC и от 30,87 злотых в категориях EIC и EIP.

Примеры бронирования дешевых билетов / Скриншот с сайта PKP Intercity

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.