Раскрыта главная особенность нынешних iPhone 15 — Finance.ua

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Раскрыта главная особенность нынешних iPhone 15

Фондовый рынок
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Раскрыта главная особенность нынешних iPhone 15
Раскрыта главная особенность нынешних iPhone 15
Apple расширит 48-мегапиксельную систему камер на всю линейку iPhone 15. Об этом пишут китайские СМИ, ссылаясь на отчет о том, что компания Sony, в связи с «недостатком производственных мощностей», обратилась к TSMC за помощью в разработке модулей камеры.
Ожидается, что 48-мегапиксельные камеры в iPhone 15 и 15 Plus будут использовать трехслойный CMOS-датчик, захватывающий больше света — это положительно скажется на качестве конечных фотографий.
Журналисты пишут, что в этом году Apple, возможно, будет сложнее сохранить достаточный уровень дифференциации между обычными iPhone и Pro. Интерактивный вырез Dynamic Island и более продвинутая система камер были одними из основных преимуществ iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, побуждавших пользователей перейти на новые айфоны. Однако в этом году обе эти «фишки» будут доступны всем покупателям iPhone 15, а не только Pro.
Если информация о внедрении 48-мегапиксельных камер в базовые модели iPhone 15 подтвердится, то это может означать, что на этот раз Pro-устройства будут выделяться в первую очередь не фото- и видеовозможностями, а, например, наличием долгожданного USB-C.
В плане дизайна Pro-модели iPhone 15 получат более округлые грани задней части, вроде того, как это сделано с корпусом новых MacBook Pro. Последний раз округлые боковины использовались в модели iPhone 11. Кроме того, iPhone Pro и Pro Max в этом году могут отказаться от рамы из нержавеющей стали в пользу более крепкой титановой.

Apple впервые за шесть лет повысит стоимость iPhone

Сразу несколько сетевых источников сообщают, что Apple намерена повысить цены на свои будущие смартфоны. Речь идет о моделях 15-й серии, анонс которых ожидается в сентябре.
Ожидается, что 15-й «Айфон» будет дороже своего предшественника на $200. По крайней мере, это касается премиальных моделей iPhone 15 Pro. Последнее такое кардинальное изменение цен было в 2017-м, когда был представлен iPhone X за $999.
Напомним, накануне Apple анонсировала iOS 17, которая выйдет в сентябре вместе с новыми Айфонами. Но если вам не терпится опробовать нововведение, вы можете взять на себя бремя бета-тестера.
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По материалам:
УНІАН
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