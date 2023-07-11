Раскрыта цена всех версий флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S9 — Finance.ua
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Раскрыта цена всех версий флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S9

Фондовый рынок
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Раскрыта цена всех версий флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S9
Раскрыта цена всех версий флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S9
Samsung проведет свое крупное мероприятие Unpacked 26 июля. Ожидается, что помимо смартфонов со складными экранами Galaxy Fold 5 и Flip 5 гигант анонсирует на нем новые смарт-часы, беспроводные наушники, а также линейку флагманских планшетов, в которую войдут три модели: Galaxy Tab S9, Tab S9+ и Tab S9 Ultra.
Задолго до мероприятия инсайдеры опубликовали список европейских цен планшетов. Вот как он выглядит:
  • Galaxy Tab S9 8/128 ГБ — 929 евро.
  • Galaxy Tab S9 12/256 ГБ — 1049 евро.
  • Galaxy Tab S9+ 12/256 ГБ — 1149 евро.
  • Galaxy Tab S9 Ultra 12/256 ГБ — 1369 евро
Этот список, конечно, не окончательный, поскольку также должны выйти LTE версии, которые будут еще дороже. Кроме того, цены на рынке ЕС будут варьироваться из-за разных ставок НДС в разных странах.
Всем планшетам приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и экраны Dynamic AMOLED 2X с разрешением WQXGA+ и диагональю 11, 12.4 и 14.6-дюйма в порядке «старшинства» модели. Емкость аккумулятора должна составлять 8400, 10 090 и 11 200 мАч соответственно. Сама компания Samsung информации о характеристиках планшетов официально еще не публиковала.
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По материалам:
itechua
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