Раскрыта цена всех версий флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S9 — Finance.ua

Раскрыта цена всех версий флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S9 Сегодня 23:52 — Фондовый рынок

Раскрыта цена всех версий флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S9

Samsung проведет свое крупное мероприятие Unpacked 26 июля. Ожидается, что помимо смартфонов со складными экранами Galaxy Fold 5 и Flip 5 гигант анонсирует на нем новые смарт-часы, беспроводные наушники, а также линейку флагманских планшетов, в которую войдут три модели: Galaxy Tab S9, Tab S9+ и Tab S9 Ultra.

Задолго до мероприятия инсайдеры опубликовали список европейских цен планшетов. Вот как он выглядит:

Galaxy Tab S9 8/128 ГБ — 929 евро.

Galaxy Tab S9 12/256 ГБ — 1049 евро.

Galaxy Tab S9+ 12/256 ГБ — 1149 евро.

Galaxy Tab S9 Ultra 12/256 ГБ — 1369 евро

Этот список, конечно, не окончательный, поскольку также должны выйти LTE версии, которые будут еще дороже. Кроме того, цены на рынке ЕС будут варьироваться из-за разных ставок НДС в разных странах.

Всем планшетам приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и экраны Dynamic AMOLED 2X с разрешением WQXGA+ и диагональю 11, 12.4 и 14.6-дюйма в порядке «старшинства» модели. Емкость аккумулятора должна составлять 8400, 10 090 и 11 200 мАч соответственно. Сама компания Samsung информации о характеристиках планшетов официально еще не публиковала.

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itechua По материалам:

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