Раскрыта цена смартфона Xiaomi Poco с процессором Snapdragon 870 — Finance.ua

Раскрыта цена смартфона Xiaomi Poco с процессором Snapdragon 870

Пока Xiaomi продолжает подпитывать интерес публики к своему новому смартфону среднего класса Poco F4 5G, интернет-инсайдеры раскрыли ключевую информацию о новинке.

Так, уже было известно, что аппарат получит 6,67-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Тогда же в Сеть вытекли сведения о процессоре девайса — им должен стать Snapdragon 870.

Новая часть данных от инсайдеров гласит, что версия Poco F4 5G 8/256 ГБ обойдется всего в 459 долларов. Учитывая, что телефон сможет похвастаться флагманской системой охлаждения Liquidcool 2.0 и аккумулятором на 4500 мАч с быстрой 67-Вт зарядкой, подобная ценовая политика Xiaomi удивляет и очень радует.

Анонс устройства ожидается в ближайшее время.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Самые лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.