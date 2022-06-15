Раскрыта цена смартфона Xiaomi Poco с процессором Snapdragon 870 — Finance.ua
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Раскрыта цена смартфона Xiaomi Poco с процессором Snapdragon 870

Сегодня 02:30Технологии&Авто
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Пока Xiaomi продолжает подпитывать интерес публики к своему новому смартфону среднего класса Poco F4 5G, интернет-инсайдеры раскрыли ключевую информацию о новинке.
Так, уже было известно, что аппарат получит 6,67-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Тогда же в Сеть вытекли сведения о процессоре девайса — им должен стать Snapdragon 870.
Раскрыта цена смартфона Xiaomi Poco с процессором Snapdragon 870
Новая часть данных от инсайдеров гласит, что версия Poco F4 5G 8/256 ГБ обойдется всего в 459 долларов. Учитывая, что телефон сможет похвастаться флагманской системой охлаждения Liquidcool 2.0 и аккумулятором на 4500 мАч с быстрой 67-Вт зарядкой, подобная ценовая политика Xiaomi удивляет и очень радует.
Анонс устройства ожидается в ближайшее время.
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По материалам: Portaltele
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