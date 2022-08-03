Раскрыли схему незаконного вывоза украинского зерна российскими и сирийскими судами — ГНСУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Раскрыли схему незаконного вывоза украинского зерна российскими и сирийскими судами — ГНСУ

Криминал
25
Раскрыли схему незаконного вывоза украинского зерна российскими и сирийскими судами — ГНСУ
Раскрыли схему незаконного вывоза украинского зерна российскими и сирийскими судами — ГНСУ
Оперативники Госпогранслужбы (ГНСУ) выяснили, как россия организовала вывоз в третьи страны украденного в Украине зерна.
Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.
«Оперативно-розыскным отделом Одесского отряда Морской охраны была получена информация об использовании судов „Матрос Кошка“, „Матрос Позинич“ и „Михаил Ненашев“ под флагом рф, а также „Finikia“ под флагом Сирии, для транспортировки через закрытые порты ТОТ АР Крым похищенного украинского зерна», — говорится в сообщении.
По информации, предоставленной оперативными сотрудниками Госпогранслужбы, Херсонская областная прокуратура начала уголовное производство.
Доказательства преступной деятельности передали в прокуратуру АР Крым и Севастополя. Изучив собранные в ходе расследования материалы, украинский суд заочно наложил арест на указанные суда.
«Теперь привлечение виновных к ответственности — дело времени», — отметили в ГНСУ.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.