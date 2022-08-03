Раскрыли схему незаконного вывоза украинского зерна российскими и сирийскими судами — ГНСУ Сегодня 19:34 — Криминал

Раскрыли схему незаконного вывоза украинского зерна российскими и сирийскими судами — ГНСУ

Оперативники Госпогранслужбы (ГНСУ) выяснили, как россия организовала вывоз в третьи страны украденного в Украине зерна.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

«Оперативно-розыскным отделом Одесского отряда Морской охраны была получена информация об использовании судов „Матрос Кошка“, „Матрос Позинич“ и „Михаил Ненашев“ под флагом рф, а также „Finikia“ под флагом Сирии, для транспортировки через закрытые порты ТОТ АР Крым похищенного украинского зерна», — говорится в сообщении.

По информации, предоставленной оперативными сотрудниками Госпогранслужбы, Херсонская областная прокуратура начала уголовное производство.

Доказательства преступной деятельности передали в прокуратуру АР Крым и Севастополя. Изучив собранные в ходе расследования материалы, украинский суд заочно наложил арест на указанные суда.

«Теперь привлечение виновных к ответственности — дело времени», — отметили в ГНСУ.

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