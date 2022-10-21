Расходы Украины на импорт нефтепродуктов выросли на 72% — Finance.ua

Расходы Украины на импорт нефтепродуктов выросли на 72% Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Украина в январе-сентябре 2022 года импортировала 5,23 млн т нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710: бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и др.), что на 12,6% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году (5,98 млн т).

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

По данным службы, нефтепродуктов импортировано на сумму $6,14 млрд, что на 72,1% больше, чем в январе-сентябре-2021 ($3,57 млрд).

Из беларуси импортировано топливо на $793,511 млн (доля — 12,93%), из Индии — на $688,353 млн (11,21%), из россии — на $590,393 млн (9,62%), из других стран — на $4,66 млрд (24%).

Кроме того, Украина за девять месяцев экспортировала 55,359 тыс. т (-79% к январю-сентябрю-2021) нефтепродуктов на общую сумму $64,544 млн (-56,5%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Литвы топлива составила $16,404 млн, из Турции — $11,533 млн, из Эстонии — $6,022 млн, из других стран — $30,586 млн.

По данным таможенной службы, Украина в 2021 году импортировала 8,79 млн т нефтепродуктов, что на 9,6% больше, чем в 2020-м (8,23 млн).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.