Расходы Украины на импорт нефтепродуктов выросли на 72% — Finance.ua
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Расходы Украины на импорт нефтепродуктов выросли на 72%

Казна и Политика
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Украина в январе-сентябре 2022 года импортировала 5,23 млн т нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710: бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и др.), что на 12,6% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году (5,98 млн т).
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
По данным службы, нефтепродуктов импортировано на сумму $6,14 млрд, что на 72,1% больше, чем в январе-сентябре-2021 ($3,57 млрд).
Из беларуси импортировано топливо на $793,511 млн (доля — 12,93%), из Индии — на $688,353 млн (11,21%), из россии — на $590,393 млн (9,62%), из других стран — на $4,66 млрд (24%).
Кроме того, Украина за девять месяцев экспортировала 55,359 тыс. т (-79% к январю-сентябрю-2021) нефтепродуктов на общую сумму $64,544 млн (-56,5%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Литвы топлива составила $16,404 млн, из Турции — $11,533 млн, из Эстонии — $6,022 млн, из других стран — $30,586 млн.
По данным таможенной службы, Украина в 2021 году импортировала 8,79 млн т нефтепродуктов, что на 9,6% больше, чем в 2020-м (8,23 млн).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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