Расходы украинцев за рубежом выросли до $1,5 млрд в сентябре — Finance.ua

Расходы украинцев за рубежом выросли до $1,5 млрд в сентябре Сегодня 12:23

Расходы украинцев за рубежом выросли до $1,5 млрд в сентябре

Тенденция ежемесячного снижения чистых расходов украинцев за рубежом, которая наблюдалась с мая этого года, была нарушена в сентябре, когда эти расходы выросли до $1,5 млрд с $1,3 млрд в августе.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на Международной экспертной конференции по восстановлению Украины в Берлине, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, если в январе-феврале эта статья платежного баланса была около нуля, то в марте дефицит по ней вырос до $1,6 млрд, в апреле — до $1,7 млрд, а в мае — до $2,4 млрд.

В последующие месяцы он сокращался: в июне — до $1,9 млрд, в июле — до $1,4 млрд и в августе — до $1,3 млрд.

«Чтобы люди возвращались, нужно создать безопасные условия», — подчеркнул Марченко.

По данным ООН на 18 октября, всего из Украины с начала полномасштабной войны уехало (без учета потока на въезд) 14,3 млн человек. В то же время в Украину с 28 февраля по 18 октября въехало (без учета данных Венгрии, рф и беларуси) 6,9 млн человек.

Напомним, Министерство финансов Украины провело очередной аукцион по продаже военных облигаций. На нем ведомству удалось привлечь 1,55 млрд грн в госбюджет.

Фінансовий клуб По материалам:

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