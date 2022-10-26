Расходы украинцев за рубежом выросли до $1,5 млрд в сентябре — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Расходы украинцев за рубежом выросли до $1,5 млрд в сентябре

55
Расходы украинцев за рубежом выросли до $1,5 млрд в сентябре
Расходы украинцев за рубежом выросли до $1,5 млрд в сентябре
Тенденция ежемесячного снижения чистых расходов украинцев за рубежом, которая наблюдалась с мая этого года, была нарушена в сентябре, когда эти расходы выросли до $1,5 млрд с $1,3 млрд в августе.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на Международной экспертной конференции по восстановлению Украины в Берлине, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, если в январе-феврале эта статья платежного баланса была около нуля, то в марте дефицит по ней вырос до $1,6 млрд, в апреле — до $1,7 млрд, а в мае — до $2,4 млрд.

Как выгодно отправить деньги за границу: 5 полезных сервисов

В последующие месяцы он сокращался: в июне — до $1,9 млрд, в июле — до $1,4 млрд и в августе — до $1,3 млрд.
«Чтобы люди возвращались, нужно создать безопасные условия», — подчеркнул Марченко.
По данным ООН на 18 октября, всего из Украины с начала полномасштабной войны уехало (без учета потока на въезд) 14,3 млн человек. В то же время в Украину с 28 февраля по 18 октября въехало (без учета данных Венгрии, рф и беларуси) 6,9 млн человек.
Напомним, Министерство финансов Украины провело очередной аукцион по продаже военных облигаций. На нем ведомству удалось привлечь 1,55 млрд грн в госбюджет.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.