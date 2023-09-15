Расходы украинцев за рубежом с апреля существенно снизились — НБУ
Расходы украинцев за рубежом существенно снизились начиная с апреля этого года, разница между оттоком капитала в месяц составляет более 200 миллионов долларов.
Об этом в ответ на вопросы журналиста ЭП рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
«Во второй половине прошлого года и І квартале этого года по операциям с украинскими картами за рубежом фиксировался отток капитала примерно на 800 млн долларов в месяц. Начиная с марта месяца этот объем меньше 600 млн долларов в месяц», — сказал он.
По словам Николайчука, этому в том числе поспособствовали меры НБУ, связанные со снижением спреда между наличным и официальным обменным курсом, что, соответственно, снизило потребность или привлекательность так называемого «карточного туризма».
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Снижению расходов за рубежом, по словам заместителя главы регулятора, способствовали меры НБУ по финансовому мониторингу и валютному надзору.
«Также мы постепенно видим и адаптацию украинских граждан, которые больше трудоустраиваются за границей и все больше ориентируются на получение доходов уже за границей и меньше опираются на свои гривневые активы в Украине», — добавил Николайчук.
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