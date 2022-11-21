Расходы госбюджета на закупку военной техники в октябре составили 35,9 млрд грн, выплаты военным — 81,3 млрд грн — Минфин Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Расходы госбюджета на закупку военной техники в октябре составили 35,9 млрд грн, выплаты военным — 81,3 млрд грн — Минфин

Расходы государственного бюджета на поддержку ВСУ в виде закупки военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты в октябре составили 35,9 млрд грн (16,1% всех расходов) по сравнению с 40,5 млрд грн в сентябре ( 17,3%).

Как сообщило Министерство финансов Украины со ссылкой на данные Госказначейства, итого на эти цели в этом году было израсходовано 226,1 млрд грн, или 13,6% всех расходов.

В информации указано, что кассовые расходы на денежное содержание военнослужащих в октябре составили 81,3 млрд грн, что чуть меньше сентябрьского показателя 82,9 млрд грн и августовского 87,8 млрд грн, когда эти выплаты подскочили из-за недостаточных платежей в июле — 62 млрд грн.

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В общей структуре кассовых расходов денежное довольстие военнослужащих даже немного выросло — до 36,4% по сравнению с 35,4% месяцем ранее из-за снижения всех кассовых расходов госбюджета до 223,5 млрд грн с 234,1 млрд грн в сентябре.

В целом с начала полномасштабного вторжения россии на выплаты денежного содержания военнослужащим было направлено 539,7 млрд грн, или 32,5% всех расходов общего фонда госбюджета (1 трлн 658,3 млрд грн).

В целом расходы общего фонда госбюджета на оплату труда с начислениями в октябре составили 104,4 млрд грн, или 46,7% всех расходов, а с начала войны — 709,4 млрд грн, или 42,8%.

По данным Минфина, с начала войны 20,5% всех расходов или 340,6 млрд грн пришлось на соцобеспечение (в октябре — 39,2 млрд грн против 44 млрд грн в сентябре). В частности, 154,7 млрд грн — трансферт Пенсионного фонда Украины, 102,4 млрд грн — выплаты Минсоцполитики помощи, компенсаций, льгот и жилищных субсидий, а также ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам, а 30,4 млрд грн — помощь в рамках программы «єПідтримка».

Из остальных расходов по 5,9-5,4% пришлось на Нацслужбу здоровья Украины для реализации программы государственных гарантий медобслуживания — 97,1 млрд грн (в октябре — 11,1 млрд грн против 12,1 млрд грн в сентябре), обслуживание госдолга — 88,8 млрд грн (в октябре 7,2 млрд против 4,1 млрд грн в сентябре) и трансферты местным бюджетам — 89,6 млрд грн (в октябре 9,9 млрд грн против 9,6 млрд грн в сентябре).

Как сообщал Минфин со ссылкой на предварительные данные, доходы общего фонда госбюджета в октябре снизились до 72,8 млрд грн со 156,1 млрд грн в сентябре, 204,6 млрд грн в августе и 169,6 млрд грн в июле из-за отсутствия грантов.

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