«Расчетный центр» получил лицензию на проведение валютных операций — Finance.ua

«Расчетный центр» получил лицензию на проведение валютных операций Сегодня 19:14 — Валюта

«Расчетный центр» получил лицензию на проведение валютных операций

Национальный банк Украины выдал «Расчетному центру по обслуживанию договоров на финансовых рынках» лицензию на проведение валютных операций.

Соответствующее решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 15 июля, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Предоставление центральному контрагенту права проводить на основании лицензии валютные операции позволит увеличить объем операций с облигациями внутреннего государственного займа, номинированными в иностранной валюте», — объяснили в НБУ.

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На основании лицензии на проведение валютных операций «Расчетный центр» сможет проводить следующие валютные операции: расчеты по валютным операциям на условиях «своп»; расчеты в иностранной валюте по сделкам по облигациям внутреннего государственного займа Украины, номинированных в иностранной валюте; другие валютные операции, необходимые для проведения/обеспечения таких расчетов в рамках клиринговой деятельности центрального контрагента.

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Фінансовий клуб По материалам:

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