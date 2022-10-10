Ракетные удары рф по Украине усилили нервозность на мировых биржах — Reuters Сегодня 19:47 — Фондовый рынок

Ракетные удары рф по Украине усилили нервозность на мировых биржах — Reuters

Глобальные акции упали в понедельник после ракетных обстрелов Украины со стороны рф, а новая обеспокоенность по поводу экономических перспектив направила инвесторов в безопасные активы, такие как доллар и облигации.

Об этом пишет Reuters.

«Любая вера в то, что Федеральная резервная система перейдет к более мягкой позиции по денежно-кредитной политике, была погашена в пятницу данными, показавшими, что уровень безработицы в США снизился в сентябре, указывая на постоянную жесткость рынка труда», — пишет агентство.

Доллар держался стабильно по отношению к корзине валют, тогда как ряд рыночных показателей нервозности инвесторов по поводу риска показал очередной рост.

«Мне было интересно, смотрят ли рынки на ситуацию в Украине и думают, что это двигает нас до конца — такова была первая реакция на прогресс, которого украинская армия достигла летом. Такой реакции больше не происходит и это явно воспринимается только как рост напряженности, а не как конец чего-то», — сказал Кит Джукес, глава валютной стратегии Societe Generale.

«У нас есть геополитическая напряженность, и мы все еще на пути к более жесткой монетарной политике в Штатах», — добавил он.

Индекс MSCI All-World опускался на 0,4%, снижаясь в четвертый день подряд. Общеевропейский индекс STOXX 600 упал на 0,2%, показав недельные минимумы, а FTSE 100 упал на 0,4%.

Економічна Правда По материалам:

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