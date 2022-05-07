Raiffeisenbank разорвал отношения с несколькими банками в рф — Finance.ua

Raiffeisenbank разорвал отношения с несколькими банками в рф

Сегодня 14:29 — Фондовый рынок

Raiffeisenbank разорвал отношения с несколькими банками в рф

Австрийская группа Raiffeisenbank International (RBI) разорвала отношения с несколькими банками в россии с открытыми в RBI корреспондентскими счетами. В то же время решение не касается российской дочки «Райфайзенбанка».

Об этом сообщает российский РБК

«В апреле 2022 года Raiffeisenbank International приняло оперативное решение о прекращении отношений с некоторыми банками-респондентами в россии», — заявил представитель банка.

В то же время он не ответил, какое сотрудничество с какими именно банками разорвано.

Напомним, ранее швейцарский банк Credit Suisse заморозил 10,4 млрд франков (10,63 млрд долларов) активов клиентов в первом квартале в рамках санкций, введенных в связи с вторжением россии в Украину.

В то же время ЕС готовится еще более мощно ударить по финансовой системе России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррелль заявил, что ЕС в шестом пакете санкций против Москвы готовит отключение дополнительных российских банков от SWIFT.

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