Raiffeisenbank разорвал отношения с несколькими банками в рф — Finance.ua
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Raiffeisenbank разорвал отношения с несколькими банками в рф

Сегодня 14:29Фондовый рынок
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Raiffeisenbank разорвал отношения с несколькими банками в рфRaiffeisenbank разорвал отношения с несколькими банками в рф
Австрийская группа Raiffeisenbank International (RBI) разорвала отношения с несколькими банками в россии с открытыми в RBI корреспондентскими счетами. В то же время решение не касается российской дочки «Райфайзенбанка».
Об этом сообщает российский РБК.
«В апреле 2022 года Raiffeisenbank International приняло оперативное решение о прекращении отношений с некоторыми банками-респондентами в россии», — заявил представитель банка.
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В то же время он не ответил, какое сотрудничество с какими именно банками разорвано.
Напомним, ранее швейцарский банк Credit Suisse заморозил 10,4 млрд франков (10,63 млрд долларов) активов клиентов в первом квартале в рамках санкций, введенных в связи с вторжением россии в Украину.
В то же время ЕС готовится еще более мощно ударить по финансовой системе России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррелль заявил, что ЕС в шестом пакете санкций против Москвы готовит отключение дополнительных российских банков от SWIFT.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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