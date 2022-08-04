Ради экономии: города Австрии отказываются от подсветки мостов и достопримечательностей — Finance.ua

Ради экономии: города Австрии отказываются от подсветки мостов и достопримечательностей
В городах Верхней и Нижней Австрии для энергосбережения стали выключать подсветку достопримечательностей — памятников архитектуры, статуй и других.
Об этом сообщает издание Vienna.At.
В частности, власти Линца и Винер-Нойштадта решили выключать после 23:00 освещение на памятниках и мостах.
Мэрия Вены также рассматривает несколько сценариев экономии энергии. В столице Австрии экономить намерены на общественных объектах, которые необязательно должны подсвечиваться.
Подсчитано, что на них можно сэкономить до 10% энергии, еще на 15% снизить потребление энергоресурсов можно путём снижения температуры в муниципальных зданиях. Ожидается, что подробности энергосберегающих мероприятий в Вене будут объявлены на следующей неделе.
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