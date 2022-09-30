Раде рекомендовали принять за основу законопроект о Таможенном тарифе: что он предусматривает — Finance.ua

Раде рекомендовали принять за основу законопроект о Таможенном тарифе: что он предусматривает Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Раде рекомендовали принять за основу законопроект о Таможенном тарифе: что он предусматривает

Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал ВР принять за основу и в целом правительственный проект Закона о Таможенном тарифе Украины (7737 от 05.09.2022).

Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Что предусматривает законопроект:

приведение товарной номенклатуры Украины в соответствие с требованиями современной седьмой редакции Гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2022 года на выполнение международных обязательств;

адаптацию статистической системы Украины к международным методам, стандартам и классификации;

стандартизацию внешнеторговой документации;

Читайте также Таможенный безвиз: правительство одобрило решение для его запуска

устранение разногласий в версиях систем украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности Украины и стран — торговых партнеров;

ускорение и упрощение процедуры таможенного оформления товаров при совершении внешнеторговых сделок.

Также законопроектом не предусматривается изменение ставок ввозной пошлины на товары, а только изменение классификации отдельных товаров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.