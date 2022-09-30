Раде рекомендовали принять за основу законопроект о Таможенном тарифе: что он предусматривает — Finance.ua
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Раде рекомендовали принять за основу законопроект о Таможенном тарифе: что он предусматривает

Казна и Политика
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Раде рекомендовали принять за основу законопроект о Таможенном тарифе: что он предусматривает
Раде рекомендовали принять за основу законопроект о Таможенном тарифе: что он предусматривает
Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал ВР принять за основу и в целом правительственный проект Закона о Таможенном тарифе Украины (7737 от 05.09.2022).
Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.
Что предусматривает законопроект:
  • приведение товарной номенклатуры Украины в соответствие с требованиями современной седьмой редакции Гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2022 года на выполнение международных обязательств;
  • адаптацию статистической системы Украины к международным методам, стандартам и классификации;
  • стандартизацию внешнеторговой документации;
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  • устранение разногласий в версиях систем украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности Украины и стран — торговых партнеров;
  • ускорение и упрощение процедуры таможенного оформления товаров при совершении внешнеторговых сделок.
Также законопроектом не предусматривается изменение ставок ввозной пошлины на товары, а только изменение классификации отдельных товаров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Судебно-юридична газета
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