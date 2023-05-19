Раде предлагают установить уголовную ответственность за сокрытие факта предложения, обещания или получения взятки — Finance.ua

Раде предлагают установить уголовную ответственность за сокрытие факта предложения, обещания или получения взятки Сегодня 16:15 — Казна и Политика

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9305 по усилению борьбы с коррупцией и предупреждению случаев взяточничества среди госслужащих и должностных лиц городских органов самоуправления.

Проект предлагает внести изменения в Уголовный кодекс Украины, в частности — исключить из Уголовного кодекса статью 370 (провокация подкупа) с целью предоставления возможности правоохранительным органам правомерно осуществлять провокацию подкупа в рамках специальных операций, с целью разоблачения и дальнейшего привлечения к уголовной ответственности чиновников, допускающих в своей деятельности проявления коррупции, в частности — посредством взяточничества.

Также документом предлагается дополнить УКУ новой статьей 369−1, которой установить уголовную ответственность за сокрытие факта предложения, обещания или получения неправомерной выгоды.

Отдельно закреплено внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», которыми предполагается возможность проведения сотрудниками правоохранительных органов операций по провокации подкупа с целью выявления и фиксации деяний, предусмотренных статьями 368, 369 и 369−2 Уголовного кодекса Украины.

Законопроектом вносятся изменения и в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми усиливается ответственность за нарушение установленных законом ограничений по получению подарков.

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