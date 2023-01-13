Раде предлагают отменить пошлины и НДС на ввоз беспилотников — Finance.ua
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Раде предлагают отменить пошлины и НДС на ввоз беспилотников

Казна и Политика
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Раде предлагают отменить пошлины и НДС на ввоз беспилотников
Раде предлагают отменить пошлины и НДС на ввоз беспилотников
В парламент внесены законопроекты о содействии ввозу на территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и ряда других товаров на период военного времени.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграме.
«В парламент внесены законопроекты № 8360 и № 8361 о содействии ввозу и освобождению от НДС и пошлины коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения», — говорится в сообщении.
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По словам Железняка, инициаторы перемен будут просить коллег рассмотреть документы по максимально быстрой процедуре.
Пока тексты проектов на сайте ВР отсутствуют.
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Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, предусматривающие предоставление налоговых льгот промышленным предприятиям и бизнесу на период военного времени.
Законопроектами, в частности, предлагается освободить от НДС и таможенных пошлин операции по ввозу на таможенную территорию Украины оборудования для собственного производства, оборудования, приборов, расходных материалов для обеспечения образовательной деятельности учреждений профессионального (профессионально-технического) и профессионального высшего образования.

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По материалам:
Укрінформ
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