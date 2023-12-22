Раде предлагают отложить на год второй этап земельной реформы — Finance.ua

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Раде предлагают отложить на год второй этап земельной реформы

Аграрный рынок
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Раде предлагают отложить на год второй этап земельной реформы
Раде предлагают отложить на год второй этап земельной реформы
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отсрочке второго этапа земельной реформы на год — до 1 января 2025-го.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграме.
«Сегодня Дмитрий Разумков с группой подал законопроект № 10 366 об отсрочке этого этапа (земельной реформы. — Ред.) на год — до 01/01/2025», — сообщил Железняк.
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Депутат добавил, что планирует подать лично альтернативный законопроект с предложением увеличить лимит продажи земельных участков юридическим лицам до 100 тыс. га через год.
Напомним, рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля 2021 года. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица — граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.
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С 1 января 2024 г. в Украине стартует второй этап внедрения рынка земли, когда землю смогут покупать юридические лица, зарегистрированные в Украине. Приобрести можно будет не более 10 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с предложением проработать вопрос отсрочки увеличения площади земельного участка, которую можно приобрести «в одни руки» на рынке земли.

Как трансформируется рынок земли в условиях войны 🌿

По материалам:
Укрінформ
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