Рада ввела новое требование на должность директора НАБУ — Finance.ua

Рада ввела новое требование на должность директора НАБУ Сегодня 16:42

Верховная Рада ввела еще одно требование к кандидатам на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Теперь нельзя назначать то лицо, которое находилось за пределами нашей страны совокупно более 21 дня.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в Telegram .

Парламент проголосовал за основу и в целом изменения в законопроект № 8003 «О Национальном антикоррупционном бюро Украины». «За» отдали свои голоса 285 народных депутатов.

«Рада установила ограничения в отношении назначения директора НАБУ. Директором Национального антикоррупционного бюро нельзя выбирать того, кто более 21 дня выезжал за границу. Не считаются только поездки по лечению после ранения и командировки в целях национальной безопасности... Таким образом отсекается кандидатура Рябошапки и Дарьи Каленюк», — написал Гончаренко.

Тем временем нардеп Ярослав Железняк также рассказал о решениях Рады и указал, что будут считаться эти дни за границей, начиная с того, как в Украине началась полномасштабная война.

«Почему именно 21 день, почему только для главы НАБУ, почему сейчас — так никто и не объяснил», — добавил Железняк.

Какие еще есть требования на должность директора НАБУ?

Напомним, что в законе уже действуют такие требования к кандидату: он должен быть гражданином Украины с высшим юридическим образованием, стаж работы в области права не менее 10 лет, должен иметь опыт работы на руководящих должностях в государственных органах, учреждениях, организациях, в частности за границей, или в международных организациях — не менее 5 лет.

Кроме того, кандидат должен владеть государственным языком и обладать достаточным уровнем деловых и моральных качеств, образования и профессионализма для выполнения соответствующих служебных обязанностей.

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