Рада во время полномасштабной войны приняла рекордное количество законов — Finance.ua

Рада во время полномасштабной войны приняла рекордное количество законов Сегодня 06:21 — Казна и Политика

Рада во время полномасштабной войны приняла рекордное количество законов

Верховная Рада за полтора года полномасштабной войны приняла рекордное количество законов.

Об этом сообщает Комитет избирателей на основании анализа показателей законодательной работы ВР.

«За период с 24 февраля 2022 г. по 24 июля 2023 г. было принято 480 законов (из них за первый год войны — 386 законов). Эти цифры рекордны не только для ВР IX созыва, но и для парламентов предыдущих созывов», — подчеркнули в КИУ.

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Организация приводит данные, согласно которым народные депутаты в 2019 году приняли 173 закона, в 2020 г. — 242 закона, в 2021 г. — 272 закона. Что касается парламента предыдущего созыва, то в 2018 г. принято 160 законов, в 2017 г. — 185 законов, в 2016 г. — 208 законов.

В целом за 4 года работы ВР предыдущего созыва принято 906 законов, а народными депутатами нынешнего созыва — 1186, констатируют в КИУ.

Отмечается, что также увеличилось количество президентских и правительственных законопроектов. В частности, с начала полномасштабной войны Президент инициировал 94 законопроекта, Кабинет Министров — 215. При этом уменьшилось количество времени, необходимого для принятия одного закона, и возросло количество народных депутатов, голосующих «за».

Председатель КИУ Алексей Кошель отметил в этой связи, что начало военных действий не парализовало работу Верховной Рады, наоборот — удалось нарастить темпы принятия решений.

«ВР ежемесячно принимает около 30 законов, большинство из которых касаются сферы безопасности и обороны. Подобная продуктивность рекордна для украинского парламентаризма. При этом сейчас народные депутаты работают в пленарном режиме лишь несколько дней в месяц, в то время как в предыдущие годы на пленарные заседания отводилось не менее 2 недель каждого месяца», — отметил он.

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Укрінформ По материалам:

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