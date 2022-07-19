Рада уволила Венедиктову — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада уволила Венедиктову

Валюта
0
Рада уволила Венедиктову
Рада уволила Венедиктову
Верховная Рада проголосовала за увольнение Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора.
Об этом сообщили народный депутат Ярослав Железняк в Telegram и Венедиктова в Facebook.
«Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой как генпрокурора Украины. Она присутствовала на заседании. Увольнение состоялось с обсуждением. Как и на Комитете, громких заявлений или обвинений не было», — сообщил Железняк.
По его словам, увольнение генпрокурора поддержали 264 депутата.
Нардеп добавил, что вопрос назначения нового главы ОГП на рассмотрение парламента не выносился.
Позже Венедиктова в Facebook написала, что она «не держалась за кресло», и что «самая главная цель — это скорейшая победа в войне», а затем — «построение нового государства, государства верховенства права и демократии».
По словам генпрокурора, она гордится той системой прокуратуры, которую покидает.
Венедиктова также отметила, что радуется тому, что «государство получило, наконец, антикоррупционного прокурора, который возглавит это важное направление».

Справка Finance.ua:

  • 17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами россии ставит серьезные вопросы к руководителям этих двух органов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.