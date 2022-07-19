Рада уволила Венедиктову — Finance.ua

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Рада уволила Венедиктову

Верховная Рада проголосовала за увольнение Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора.

Об этом сообщили народный депутат Ярослав Железняк в Telegram и Венедиктова в Facebook

«Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой как генпрокурора Украины. Она присутствовала на заседании. Увольнение состоялось с обсуждением. Как и на Комитете, громких заявлений или обвинений не было», — сообщил Железняк.

По его словам, увольнение генпрокурора поддержали 264 депутата.

Нардеп добавил, что вопрос назначения нового главы ОГП на рассмотрение парламента не выносился.

Позже Венедиктова в Facebook написала, что она «не держалась за кресло», и что «самая главная цель — это скорейшая победа в войне», а затем — «построение нового государства, государства верховенства права и демократии».

По словам генпрокурора, она гордится той системой прокуратуры, которую покидает.

Венедиктова также отметила, что радуется тому, что «государство получило, наконец, антикоррупционного прокурора, который возглавит это важное направление».

Справка Finance.ua:

17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами россии ставит серьезные вопросы к руководителям этих двух органов.

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Економічна Правда По материалам:

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