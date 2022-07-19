Рада уволила Венедиктову — Finance.ua

Рада уволила Венедиктову
Верховная Рада проголосовала за увольнение Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора.
«Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой как генпрокурора Украины. Она присутствовала на заседании. Увольнение состоялось с обсуждением. Как и на Комитете, громких заявлений или обвинений не было», — сообщил Железняк.
По его словам, увольнение генпрокурора поддержали 264 депутата.
Нардеп добавил, что вопрос назначения нового главы ОГП на рассмотрение парламента не выносился.
Позже Венедиктова в Facebook написала, что она «не держалась за кресло», и что «самая главная цель — это скорейшая победа в войне», а затем — «построение нового государства, государства верховенства права и демократии».
По словам генпрокурора, она гордится той системой прокуратуры, которую покидает.
Венедиктова также отметила, что радуется тому, что «государство получило, наконец, антикоррупционного прокурора, который возглавит это важное направление».
Справка Finance.ua:
- 17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами россии ставит серьезные вопросы к руководителям этих двух органов.
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