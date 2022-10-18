Рада увеличила военные расходы госбюджета-2022 еще на 387 млрд грн за счет внутренних заимствований — Finance.ua

Рада увеличила военные расходы госбюджета-2022 еще на 387 млрд грн за счет внутренних заимствований Сегодня 17:36 — Казна и Политика

Расходы государственного бюджета Украины на 2022 год увеличены еще на 386,87 млрд грн — до 3 трлн 37,01 млрд грн для финансирования ВСУ и других силовых органов, в том числе общего фонда — до 2 трлн 613,14 млрд грн.

Как говорится в информации на сайте Рады, за соответствующий законопроект № 8126 во вторник проголосовали 318 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Согласно документу, принятому сразу за основу и вообще без обсуждения, дополнительные расходы будут профинансированы за счет соответствующего увеличения внутренних заимствований — до 1 трлн 497,24 млрд грн.

Минобороны предложено направить дополнительно 365,16 млрд грн (в том числе на оплату труда — 219,13 млрд грн), МВД — 12,9 млрд грн (5,84 млрд грн), СБУ — 3,74 млрд грн (3,58 млрд грн) ), ГУР Минобороны — 3,17 млрд грн (2,37 млрд грн), Госспецсвязи — 1,25 млрд грн (1,21 млрд грн), УГО — 0,59 млрд грн (0,57 млрд грн) и Службе внешней разведки — 45 млн. грн.

Закон предусматривает увеличение предельного размера дефицита госбюджета до 1 трлн 497,24 млрд грн, а предельного размера госдолга на конец года — до 4 трлн 33,76 млрд грн.

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Доходы госбюджета-2022 утверждены в размере 1,553 трлн грн, в том числе общего фонда — 1,211 трлн грн, тогда как расходы — соответственно 2,648 трлн грн, в том числе общего фонда — 2,224 трлн грн.

Сначала в декабре прошлого года доходы госбюджета-2022 были утверждены в объеме 1,324 трлн грн, в том числе общего фонда — 1,183 трлн грн, что соответственно на 9,7% и 12,2% больше по сравнению с утвержденными доходами госбюджета-2021.

Начальные расходы госбюджета-2022 составили 1,499 трлн грн (на 3,8% больше 2021 г.), в том числе общего фонда — 1,346 трлн грн (+5,3%).

По данным Нацбанка, с начала войны Минфин привлек от размещения облигаций внутреннего госзайма 149,1 млрд грн (в эквиваленте), в том числе 100,22 млрд грн, $1,073 млрд и EUR468,4 млн, тогда как направил на погашение 164,21 млрд грн, $1,681 млрд и EUR168 млн.

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