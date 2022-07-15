Рада увеличила расходы на пенсии и соцвыплаты — больше всего предусмотрели для переселенцев Сегодня 08:25 — Казна и Политика

Рада увеличила расходы на пенсии и соцвыплаты — больше всего предусмотрели для переселенцев

Верховная Рада на недавнем заседании приняла изменения в госбюджет на 2022 год. Как следствие — увеличились расходы на финансирование социальных программ и пенсий.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

По ее словам, эта статья расходов увеличилась на 73,8 миллиарда гривен.

Лазебная подчеркнула, что даже в условиях войны украинское правительство работает над тем, чтобы максимально привлекать средства, в том числе международные, и поддерживать свою экономику. Ведь сильная экономика — это не только мощная армия, но и выполнение социальных обязательств.

Наибольшее финансирование было предусмотрено на программу помощи внутренне перемещенным лицам и выплату пенсий, — рассказала Лазебная.

Что будет с субсидиями

Министр подчеркнула, что средства на субсидии сейчас есть. Правительство понимает, что рано или поздно придет отопительный сезон и на фоне потери работы и доходов люди будут нуждаться в помощи.

«Мы финансово обеспечиваем программу субсидий и говорим людям, что мы ее не сокращаем и не убавляем», — добавила она.

Справка Finance.ua:

В течение 2022 года украинцы будут наблюдать пять повышений пенсионных и различных социальных выплат. Некоторые из них уже состоялись. До конца года перерасчет пенсий запланирован на 1 октября и 1 декабря;

правительство 25 мая утвердило изменения в Порядок назначения субсидий. Появившиеся нормы касаются случаев, когда решение о назначении (восстановлении) жилищной субсидии принимается на основании акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства.

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Телеканал 24 По материалам:

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