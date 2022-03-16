Рада увеличила расходы госбюджета на армию за счет кредита Британии на 1,7 млрд фунтов — Finance.ua

Рада увеличила расходы госбюджета на армию за счет кредита Британии на 1,7 млрд фунтов

Сегодня 03:15 — Казна и Политика

Рада увеличила расходы госбюджета на армию за счет кредита Британии на 1,7 млрд фунтов

Верховная Рада внесла изменения в закон «О государственном бюджете Украины на 2022 год». Документ поддержали 342 народных депутата.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Документ 7167 увеличивает расходы специального фонда Министерства обороны Украины в объеме 67,565 млрд грн за счет кредитных средств, привлеченных государством от правительства Великобритании. Реализация законопроекта приведет к увеличению размера дефицита государственного бюджета и объема госдолга.

В будущих бюджетных периодах будет осуществляться обслуживание и погашение привлеченного кредита, объем которого составляет 1,7 млрд фунтов стерлингов.

Законом предусмотрено, что в 2022 году средства государственного дорожного фонда направляются в первую очередь на выполнение долговых обязательств по заимствованиям, полученным государством или под государственные гарантии, на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования, и могут направляться на другие цели исключительно после выполнение всех долговых обязательств в 2022 году.

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