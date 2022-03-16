Рада увеличила расходы госбюджета на армию за счет кредита Британии на 1,7 млрд фунтов — Finance.ua
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Рада увеличила расходы госбюджета на армию за счет кредита Британии на 1,7 млрд фунтов

Сегодня 03:15Казна и Политика
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Рада увеличила расходы госбюджета на армию за счет кредита Британии на 1,7 млрд фунтовРада увеличила расходы госбюджета на армию за счет кредита Британии на 1,7 млрд фунтов
Верховная Рада внесла изменения в закон «О государственном бюджете Украины на 2022 год». Документ поддержали 342 народных депутата.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Документ 7167 увеличивает расходы специального фонда Министерства обороны Украины в объеме 67,565 млрд грн за счет кредитных средств, привлеченных государством от правительства Великобритании. Реализация законопроекта приведет к увеличению размера дефицита государственного бюджета и объема госдолга.
В будущих бюджетных периодах будет осуществляться обслуживание и погашение привлеченного кредита, объем которого составляет 1,7 млрд фунтов стерлингов.
Законом предусмотрено, что в 2022 году средства государственного дорожного фонда направляются в первую очередь на выполнение долговых обязательств по заимствованиям, полученным государством или под государственные гарантии, на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования, и могут направляться на другие цели исключительно после выполнение всех долговых обязательств в 2022 году.
По материалам: РБК-Україна
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