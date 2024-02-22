Рада усилила независимость НКЦБФР и противодействие финансовым пирамидам в Украине — Finance.ua

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Рада усилила независимость НКЦБФР и противодействие финансовым пирамидам в Украине

Казна и Политика
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Рада усилила независимость НКЦБФР и противодействие финансовым пирамидам в Украине
Рада усилила независимость НКЦБФР и противодействие финансовым пирамидам в Украине
Верховная Рада усилила независимость и институциональную способность Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку как национального регулятора рынков капитала и организованных товарных рынков, противодействие финансовым пирамидам в Украине и борьбу с попытками их организации.
За принятие во втором чтении законопроекта № 5865 проголосовали 279 депутатов при минимально необходимых 226.
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В пояснительной записке к документу отмечается, что в целях законодательного закрепления независимости и институциональной способности отечественного регулятора рынков капитала и организованных товарных рынков в законопроекте предусматривается:
1) закрепление в законодательстве гарантий независимости НКЦБФР, в частности, путем предусмотрения: операционной независимости НКЦБФР при осуществлении своих полномочий; защиты работников НКЦБФР от любого незаконного воздействия, давления, вмешательства; установления особенностей финансирования и материально-технического обеспечения деятельности НКЦБФР;
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2) предоставление возможности осуществления финансирования и материально-технического обеспечения НКЦБФР за счет поступлений от предоставления НКЦБФР административных услуг, уплаты взносов на регулирование профессиональными участниками рынков капитала и организованных товарных рынков и средств, поступающих для НКЦБФР в рамках программ помощи Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, других источников, не запрещенных законодательством, а также предоставления НКЦБФР права самостоятельно распределять такие средства и распоряжаться ими;
3) обеспечение надзора за процессом формирования сметы НКЦБФР и контроля за ее использованием;
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4) закрепление особенностей порядка принятия, вступления в силу и обжалования актов НКЦБФР, в частности, увеличение роли в этом процессе представителей общественности;
5) закрепление статуса работников НКЦБФР, предусмотрение для них запретов и ограничений, а также установление их ответственности;
6) урегулирование вопроса проведения НКЦБФР инспекций и исследований;
7) усовершенствование процедуры рассмотрения НКЦБФР дел о нарушении законодательства и порядке применения мер воздействия и финансовых санкций;
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8) уточнение принципов функционирования саморегулирующейся деятельности на указанных рынках и т. д.
В целях создания правовых условий для присоединения НКЦБФР к Меморандуму IOSCO и обеспечения возможности осуществления международного сотрудничества НКЦБФР законопроектом предлагается:
а) предоставление НКЦБФР полномочий по проведению исследований по оказанию помощи регулятору иностранного государства в рамках международного сотрудничества;
б) правовые основы осуществления НКЦБФР обмена информацией, в частности, информацией, содержащей банковскую тайну и персональные данные, а также обеспечения сохранности информации, полученной в рамках международного сотрудничества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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