Рада упростила передачу в аренду имущества Укроборонпрома — Finance.ua

Рада упростила передачу в аренду имущества Укроборонпрома

Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Верховная Рада 31 мая приняла в целом правительственный законопроект, который упрощает процедуру передачи в аренду имущества предприятий концерна ГК «Укроборонпром» для размещения производства, необходимого для армии.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Законопроект № 7307 предусматривает, что договор аренды будет заключаться на срок действия военного положения и 3 месяца после его прекращения или отмены. Что касается размера арендной платы, то она определяется по договоренности сторон и согласуется с уполномоченным субъектом управления, но не может составлять менее 1% балансовой стоимости объекта аренды.

Передача такого имущества в субаренду запрещается.

Арендатором имущества не могут быть граждане государства-агрессора, лица, прямо или косвенно контролируемые резидентами государства-агрессора, агрессором, или действующие в их интересах, конечные бенефициарные собственники, учредители (участники, акционеры) являются резидентами иностранного государства, признанного по закону государством -оккупантом и/или государством-агрессором.

Также передача имущества предприятий концерна ГК «Укроборонпром» в аренду не требует:

внесения информации о потенциальном объекте аренды в электронную торговую систему;

опубликования информации о потенциальном объекте аренды в системе;

размещения в системе объявления о передаче имущества в аренду и проведении аукциона на право аренды имущества.

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