Рада сделала важный шаг для упрощения ввоза гумпомощи в Украину — Finance.ua

Рада сделала важный шаг для упрощения ввоза гумпомощи в Украину
Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9111 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении порядка ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи».
Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, за этот проект закона проголосовали 286 народных избранников.
В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект вносит изменения в законы Украины «О гуманитарной помощи» и «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
В частности, предлагается согласовать отдельные сроки и процедуры в законодательстве с учетом объективных реалий и закрепить на уровне закона возможность Кабинета Министров на упрощение порядка признания товаров гуманитарной помощью (в том числе по декларативному принципу), а также ее учета и регистрации.
Также планируется создать правовые основания для расширения перечня получателей и приобретателей гуманитарной помощи в условиях военного положения, урегулировать вопросы правового статуса транспортных средств, признаваемых гуманитарной помощью, и усовершенствовать порядок предоставления гуманитарной помощи иностранным государствам.
Кроме этого, будет упрощен порядок учета и отчетности о поступлении и распределении гуманитарной помощи в условиях военного положения благодаря отмене обязательной ежемесячной отчетности до введения возможности предоставления соответствующих документов в электронной форме с помощью автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи.
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