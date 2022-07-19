Рада разрешила отчуждение имущества Новокраматорского машиностроительного завода — Finance.ua
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Рада разрешила отчуждение имущества Новокраматорского машиностроительного завода

Казна и Политика
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Верховная Рада приняла Постановление № 7566 о принудительном отчуждении имущества завода НКМЗ в Краматорске.
Как сообщил в Телеграм народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк, принятие постановления поддержали 316 народных депутатов.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, ЧАО «НКМЗ» является крупнейшим в Европе предприятием тяжелого машиностроения, сосредоточенное на изготовлении уникальных машин и оборудования, одно из крупнейших специализированных предприятий Украины.
Также на данный момент стало известно об угрозе потери производственных мощностей ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод» в связи с возможным захватом его российским агрессором.
«Оборудование ЧАО „НКМЗ“ может быть задействовано в кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса при производстве крупнокалиберных снарядов, компонентов артиллерийских вооружений (стволов) и новейших отечественных комплексов артиллерийского вооружения, в частности для скорейшего закрытия насущной потребности в артиллерии. В связи с этим очень важно не допустить захват оборудования врагом и сохранить и использовать его во благо Украины», — говорится в пояснительной записке.
Целью принятия постановления ВР является обеспечение неотложных потребностей государства в секторе безопасности и обороны, а именно оборонно-промышленном комплексе для осуществления мер по защите суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государства от вооруженной агрессии российской федерации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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