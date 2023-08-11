Рада расторгла еще два соглашения с россией — Finance.ua

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Рада расторгла еще два соглашения с россией

Казна и Политика
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Рада расторгла еще два соглашения с россией
Рада расторгла еще два соглашения с россией
Украина в четверг, 10 августа, расторгла два соглашения с россией по защите инвестиций и сотрудничеству в сфере карантина растений.
Об этом сообщает Верховная Рада Украины.
Целью соглашения об инвестициях было выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения соглашения между правительствами Украины и россии. Его подписали в москве в 1998 году и оно касалось поощрения взаимной защиты инвестиций.
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Также было расторгнуто соглашение между правительствами Украины и россии о сотрудничестве в области карантина растений, которое подписали в 2011 году в Москве. Оно определяет важность сотрудничества в предотвращении ввоза и распространения карантинных вредных организмов. Также оно обеспечивает координацию государственных фитосанитарных мер.
Отметим, что с началом широкомасштабного вторжения Украина системно работает над упразднением договоров, соглашений, заключенных в предыдущие годы с рф.
В Минэкономики напомнили, что в этом году правительство прекратило действие соглашений:
  • о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу;
  • о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения;
  • о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;
  • о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта;
  • о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники;
  • о взаимном учреждении отделений Торгово-экономической миссии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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