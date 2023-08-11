Рада расторгла еще два соглашения с россией — Finance.ua

Рада расторгла еще два соглашения с россией Сегодня 13:32 — Казна и Политика

Рада расторгла еще два соглашения с россией

Украина в четверг, 10 августа, расторгла два соглашения с россией по защите инвестиций и сотрудничеству в сфере карантина растений.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

Целью соглашения об инвестициях было выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения соглашения между правительствами Украины и россии. Его подписали в москве в 1998 году и оно касалось поощрения взаимной защиты инвестиций.

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Также было расторгнуто соглашение между правительствами Украины и россии о сотрудничестве в области карантина растений, которое подписали в 2011 году в Москве. Оно определяет важность сотрудничества в предотвращении ввоза и распространения карантинных вредных организмов. Также оно обеспечивает координацию государственных фитосанитарных мер.

Отметим, что с началом широкомасштабного вторжения Украина системно работает над упразднением договоров, соглашений, заключенных в предыдущие годы с рф.

В Минэкономики напомнили, что в этом году правительство прекратило действие соглашений:

о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу;

о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения;

о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;

о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта;

о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники;

о взаимном учреждении отделений Торгово-экономической миссии.

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