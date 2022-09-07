Рада проголосовала за нового главу Фонда госимущества: что известно — Finance.ua

Рада проголосовала за нового главу Фонда госимущества: что известно Сегодня 13:14

Верховная Рада избрала нового главу Фонда государственного имущества. Им стал бывший депутат от партии «Голос» и член украинской переговорной делегации с Россией Рустем Умеров.

Об этом говорится в Telegram-канале народного депутата Алексея Гончаренко.

По словам Гончаренко, в ходе заседания назначение Умерова новым главой Фонда госимущества поддержали 282 депутата Верховной Рады.

Между тем, Умеров уже сложил полномочия народного депутата.

«Ожидается, что Умеров сможет изменить формат работы Фонда и привлечь инвестиции», — добавляет Гончаренко.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что 17 февраля Рада уволила Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. По его словам, после назначения в 2019 году он заявил, что ставит себе планку — два года.

Умеров был представлен в качестве кандидата на должность нового главы Фонда госимущества во время заседания фракции «Слуга народа».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.